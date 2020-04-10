Hayward市護老院死於新型肺炎院友增至7人

【KTSF】

東灣Hayward市的Gateway護老院，早前爆發集體感染，週四多一名院友死亡，死亡人數增至7人，有消息指，這間護老院的主管過去曾違反多項衛生指引。

護老院已為院內59人進行檢測，週四有救護車接送院友到不同醫院和護理中心，縣府也正派護士分開確診和無確診者，有一些院友的親人感到很無助，打電話去護老院無人接聽，親身去到都無人理會，看新聞才知道該間護老院爆發集體感染。

根據KPIX本地新聞台的報導指，這間Gateway護老院的主管同時擁有幾間護老院，該名主管在過去幾年曾經被指違反多項衛生指引，包括沒有制定相關防疫措施，她週四被記者訪問時，並沒有作出回應。

另外，根據The Mercury News報導，同樣爆發集體感染的Orinda Care Center護老院出現第二宗死亡個案，共有50人確診。

在南灣聖荷西、前身是Mt. Pleasant 護老院的Ridge Post-Acute護老院，目前有27人確診，院方目前正增聘人手來處理院內的疫情，並指所有的確診患者沒有嚴重到要送院，都會在院內接受治療。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。