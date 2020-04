Hayward市護老院死於新型肺炎院友增至7人

【KTSF】

東灣Hayward市的Gateway護老院,早前爆發集體感染,週四多一名院友死亡,死亡人數增至7人,有消息指,這間護老院的主管過去曾違反多項衛生指引。

護老院已為院內59人進行檢測,週四有救護車接送院友到不同醫院和護理中心,縣府也正派護士分開確診和無確診者,有一些院友的親人感到很無助,打電話去護老院無人接聽,親身去到都無人理會,看新聞才知道該間護老院爆發集體感染。

根據KPIX本地新聞台的報導指,這間Gateway護老院的主管同時擁有幾間護老院,該名主管在過去幾年曾經被指違反多項衛生指引,包括沒有制定相關防疫措施,她週四被記者訪問時,並沒有作出回應。

另外,根據The Mercury News報導,同樣爆發集體感染的Orinda Care Center護老院出現第二宗死亡個案,共有50人確診。

在南灣聖荷西、前身是Mt. Pleasant 護老院的Ridge Post-Acute護老院,目前有27人確診,院方目前正增聘人手來處理院內的疫情,並指所有的確診患者沒有嚴重到要送院,都會在院內接受治療。

