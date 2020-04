【KTSF】

白宮的抗疫專家Anthony Fauci醫生表示,就算疫情大流行過去,有些習慣也要改變,例如是握手。

Fauci醫生指出,疫情後恢復正常生活,一定會與以往有所不同,當中包括要勤洗手和不能再和別人握手,因為握手是傳播呼吸道疾病的一個主要途徑,而勤洗手除了可以有效預防冠狀病毒疾病外,相信亦可以大大減少流感病例。

其他來自著名醫學機構的專家也贊同這個主意,認為美國人應該用非接觸的方法打招呼,以免傳播病毒和細菌。

