居家抗疫下雞蛋需求大增 蛋價全面上漲（視頻）

居家抗疫令下,好多民眾到超市囤積食物,需求大幅增加,尤其是雞蛋價格,在全國和加州都上漲。

根據《舊金山紀事報》引述Urner Barry食品市場分析數據指出,一打雞蛋平均售價由3月2日時的1.55元,在3月27日漲價到3.26元。

加州超市聯會都表示,零售商的成本都有推高,雞蛋的成本比起3星期前上升了57%。

好在上星期稍為回落8%,有零售商更表示,要買入比平時多6倍的的雞蛋,維持貨量。

農業專家指出,由於雞蛋的供應不變,但需求增加,令到價錢增加,雞隻不能一日生多些蛋,而要買入更多雞隻和建雞籠,可能要用上幾個月的時間,與此同時,消費者大量購買推高了雞蛋價錢。

州長雖然早前緊急立法,禁止有人將食物等的必需品漲價超過一成,防止炒賣行為,但是這個法例有個例外,就是如漲價的原因是在供應鏈成本上升,就可獲轄免,目的是為了補償中間的運費和工人費用。

有法律學教授指出,這項法例本身很難執法,雖然雞蛋價錢明顯升了超過一成,但是漲價涉及多種因素,例如疫情期間多了餐廳關門,令農場要將雞蛋轉售給超市,從而增加包裝成本都是因素之一。

雞蛋價格可能在未來幾個月會繼續升,要回復正常可能需要一段時間。

