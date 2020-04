DMV因應疫情讓長者到期駕照自動延長120天（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

加州汽車管理局(DMV)因應新型肺炎疫情,容許70歲或以上的長者,在駕駛執照到期後自動延期120天,以便他們無需在疫症大流行期間,親自到DMV辦理換駕駛執照。

符合資格的是駕駛執照在3月1日至5月31日期間到期的長者,他們會在未來兩星期內收到一張紙的駕駛執照延期,有效期120天。

每年有大約86萬長者要親自到DMV辦理換駕駛執照,所以措施對他們很有幫助。

此外,州長紐森已經簽署行政命令,在未來60天,豁免合資格的駕駛人士和身份證持有人親自到DMV辦理換證。

另外,DMV從週三開始,也容許部分人可以在網上或者用郵寄方法完成換領手續。

而DMV的虛擬辦事處,也已經從4月2日起開始運作,車主可以上網處理車輛過戶,或者汽車登記的事宜,之前車主都親自到DMV辦理。

