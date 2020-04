【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)為疫情下仍需工作存在感染風險的人,提供新的指引。

CDC主任Robert Redfield醫生說:「工作前要先量量體溫,全程都要戴口罩,保持社交距離,我們要求他們不要共享需要接觸面部的東西,他們希望不要在休息室、飯堂或擁擠的地方聚集。」

在白宮提出美國經濟重啟下,為了讓無症狀的人士可以重返工作崗位,CDC因此為那些暴露在感染風險下的人提供了新的指引,疾控中心同時建議雇主要對員工進行評估,讓生病的員工回家。

