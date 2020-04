加州將為前線醫護及警消人員提供酒店住宿 免感染家人

【KTSF 郭柟報導】

加州現有18,309宗確診,週四多50人死亡,死亡人數達492人,住院人數有2,825人,當中有1,132人,在深切治療部留醫。

州長紐森表示,為醫護人員、前線警員和消防人員提供折扣酒店或旅館住宿,低收入員工可獲百分百住宿補貼。

紐森說:「這讓他們可以住得更接近病人,而不用擔心要自己掏錢或感染家人,也不用睡在車內過夜,他們可以在靠近社區有需要的地方過夜。」

紐森指,詳情可以登入網站http://Caltravelstore.com,裡面有超過150間酒店選項。

紐森又指,加州有足夠的呼吸機,醫院報告指他們目前只使用三成的呼吸機,代表額外8,000部呼吸機應付將來更多病人。

紐森又公佈更多有關患者族裔背景的數據,涉及大約9,800幾名確診者中大約53至54%人。

亞裔患者佔13%,亞裔的死者佔18%,白人佔34%,白人死者佔38%,拉美裔患者佔三成,死者佔25%,非洲裔患者佔7%,死者佔8%。

另外,由星期日開始,加州失業人士每星期可收多600元,由聯邦政府追加的失業援助金,加州現時有230幾萬人申領失業。

