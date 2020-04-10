加州將為前線醫護及警消人員提供酒店住宿 免感染家人

【KTSF 郭柟報導】

加州現有18,309宗確診，週四多50人死亡，死亡人數達492人，住院人數有2,825人，當中有1,132人，在深切治療部留醫。

州長紐森表示，為醫護人員、前線警員和消防人員提供折扣酒店或旅館住宿，低收入員工可獲百分百住宿補貼。

紐森說：「這讓他們可以住得更接近病人，而不用擔心要自己掏錢或感染家人，也不用睡在車內過夜，他們可以在靠近社區有需要的地方過夜。」

紐森指，詳情可以登入網站http://Caltravelstore.com，裡面有超過150間酒店選項。

紐森又指，加州有足夠的呼吸機，醫院報告指他們目前只使用三成的呼吸機，代表額外8,000部呼吸機應付將來更多病人。

紐森又公佈更多有關患者族裔背景的數據，涉及大約9,800幾名確診者中大約53至54%人。

亞裔患者佔13%，亞裔的死者佔18%，白人佔34%，白人死者佔38%，拉美裔患者佔三成，死者佔25%，非洲裔患者佔7%，死者佔8%。

另外，由星期日開始，加州失業人士每星期可收多600元，由聯邦政府追加的失業援助金，加州現時有230幾萬人申領失業。

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