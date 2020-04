加州累計541人死於新型肺炎 疫情高峰或較預期低

【KTSF 郭柟報導】

加州週五再多49人死亡人數,累計有541人死。,確診個案有19,472宗,其中28,971人住院,1,145人要在深切治療部(ICU)留醫,州長紐森表示,正在監測州內護老院的感染情況。

紐森表示,在全州1,224間主要護老院中,有1,266名員工和院友確診,州府衛生部門正密切監察州內近300間護老院,當中共有379名員工和院友染疫。

紐森又指,會轉送一批無感染新型肺炎的院友登上美軍醫療船Mercy號,另外找到7個地點,提供更多病床,分隔開染病和無染病的院友。

紐森說:「這有助減輕醫療系統負擔,這醫療船是接收非染疫者,讓我們能集中應付確診者,將非染疫者轉送別處。」

聯邦緊急事務管理局(FEMA)加入送餐服務,為居家隔離長者提供一日三餐。

加州衛生局表示,分析各個縣入院人數比預期的低,疫症高峰可能無預期高,不過提醒大家,不會掉以輕心,繼續遵守居家抗疫令。

衛生局的數據又指出,現時有2,024個醫護人員確診,比週四多了221人。

