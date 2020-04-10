加州累計541人死於新型肺炎 疫情高峰或較預期低

【KTSF 郭柟報導】

加州週五再多49人死亡人數，累計有541人死。，確診個案有19,472宗，其中28,971人住院，1,145人要在深切治療部（ICU）留醫，州長紐森表示，正在監測州內護老院的感染情況。

紐森表示，在全州1,224間主要護老院中，有1,266名員工和院友確診，州府衛生部門正密切監察州內近300間護老院，當中共有379名員工和院友染疫。

紐森又指，會轉送一批無感染新型肺炎的院友登上美軍醫療船Mercy號，另外找到7個地點，提供更多病床，分隔開染病和無染病的院友。

紐森說：「這有助減輕醫療系統負擔，這醫療船是接收非染疫者，讓我們能集中應付確診者，將非染疫者轉送別處。」

聯邦緊急事務管理局（FEMA）加入送餐服務，為居家隔離長者提供一日三餐。

加州衛生局表示，分析各個縣入院人數比預期的低，疫症高峰可能無預期高，不過提醒大家，不會掉以輕心，繼續遵守居家抗疫令。

衛生局的數據又指出，現時有2,024個醫護人員確診，比週四多了221人。

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