美國航空旅遊人數劇減九成 327名TSA安檢員確診

【KTSF 張馨藝報導】

CNN根據多項指標,評估出乘坐飛機旅行的人數已經下降了約96%。

數據之一來自運輸安全管理局(TSA)的機場資料,本週三該局人員篩查了近95,000人,與2019年同時期通過檢查站的230萬人相比大幅下降。

另一組數據來自業界組織美國航空,這個組織同樣表示,乘客人數下降96%,而他們的航空公司會員已經削減了71%載客量。國內航班只有10分之1的座位有乘客,而在數量有限的國際航班,也只有5分之1座位有人乘搭。

隨著航班的減少,航空公司也減少了飛機的需求量,目前美國航空公司停泊的飛機約為1,800架,比12月增加了1,500架,停飛數量佔美國飛機的30%左右。

類似的減幅在全球也可以感受到,美國航空指出,今年年初每天有111,000次航班,但最近一星期航班只有31,000次。

由於乘客減少,一些地區性航空公司被迫中止運營或關閉。

在機場的TSA檢查站,可以看到檢查員帶著口罩,甚至面罩。

TSA表示,已經有327名員工確診,其中兩名死亡,該局員工在華盛頓特區郊外的杜勒斯機場為航空同事們建立了食品儲藏室。

