【有線新聞】

美軍說,航母尼米茲號上出現疑似新型肺炎病徵的船員最新一次病毒測試呈陰性,但安全起見,已安排他登岸隔離。

至於另一艘航母羅斯福號增至286人確診,沒有染病船員需要送院治療,目前艦上九成三船員、即2,000多人完成病毒檢測,結果呈陰性的會登岸,部分人將轉到酒店隔離,軍方會確保艦上有足夠人手維持基本運作。

另外,軍方即將完成對前艦長克羅澤的調查,報告會提交海軍作戰部長,克羅澤早前去信上級要求關注艦上爆發集體感染,其後被解除職務。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。