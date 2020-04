美國情報當局據報去年11月已知武漢爆發疫情

【有線新聞】

美國超過43萬人感染新型肺炎、14,000多人死亡,報道指情報部門早在去年11月已知武漢爆發嚴重傳染病,曾多次上報,特朗普總統否認一早知情。

復活節將至,但疫情未退,有教會將活動移師戶外停車場,信眾留在各自的車上,保持距離下慶祝。

紐約州週三再多近800人死於新型肺炎,是疫情爆發以來最多,全州下半旗致哀,但近日入院及重症人數有回落。

州長科莫認為疫情接近見頂,保持社交距離措施有效,但沒有透露計劃何時解禁,白宮抗疫小組醫生則警告,國內下一輪「熱點」可能是費城、華盛頓及巴爾的摩。

美國廣播公司引述消息指,情報部門早在去年11月已經得知武漢爆發傳染病,綜合衛星圖片及截聽資訊,認為可能發展成「災難性事件」,影響美軍在亞洲的軍事部署,曾多次向白宮及國防部上報。

有權限閱覽報告的人士分析資料後認為,中方領導層知道疫情失控,但仍向外國政府隱瞞如此重要的資訊。

特朗普否認一早知情,說是2月初宣布禁止到過內地的外國人入境前,才知道武漢疫情有多嚴重。

特朗普說:「我得知疫情的嚴重性是在對中國「封關」之前、禁止來自中國的航班和其他措施。」

同場的國務卿蓬佩奧被問到覺得中國有否隱瞞疫情,他強調各國都有責任公開資訊,而病毒最先在中國爆發,中國有責任及時公布、迅速處理,但現在未是時候談中國該承擔甚麼後果。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。