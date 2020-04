譚德塞指台灣近月對他人身攻擊 蔡英文強烈抗議

【有線新聞】

世衛總幹事譚德塞指控台灣在過去兩三個月對他人身攻擊,蔡英文總統強烈抗議,指台方反對任何形式的歧視,邀請譚德塞到訪,了解台灣防疫努力。

世衛總幹事譚德塞說:「如你不想見到更多屍袋,那麼你便要停止政治化疫情。」

譚德塞一邊要求各界把握時間團結抗疫,話鋒一轉,指自己過去3個月受到人身攻擊,甚至種族歧視和死亡恐嚇,更點名這些攻擊是來自台灣,他已經忍受夠。

譚德塞說:「我不在乎被稱「黑鬼」,我是。那稱呼是來自部分地方,如你要我點明3個月前,這攻擊來自台灣,我們要坦白,我今天也要直話直說,來自台灣,台灣及其外交部都知道這些攻擊宣傳,但沒有劃清界線,他們甚至在這侮辱及咒罵中開始批評我。」

外交部發言人歐江安:「我們絕無鼓勵國人,針對世衛幹事本人來進行人身的攻擊,更不可能發表所謂種族歧視的言論。」

台方指譚德塞的指控是莫須有,批評對方未經查證就抹黑造謠,要求他立即更正、澄清,並向台灣道歉,呼籲譚德塞放下政治偏見,回歸中立與專業,恢復台灣以觀察員身分,出席世衛大會。

蔡英文總統亦對譚德塞言論表達強烈抗議,指台灣長年被排除在國際組織外,比誰都知道被歧視和孤立的滋味,希望藉此機會邀請譚德塞訪問台灣,了解當地防疫努力。

翻查資料,台灣的外交部長吳釗燮2月中,曾經因為不滿世衛疫情報告,多次更改對台灣的稱呼而炮轟世衛,副總統陳建仁上月批評譚德塞,未深入了解新型肺炎致死率,是成事不足敗事有餘。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。