譚德塞指台灣近月對他人身攻擊 蔡英文強烈抗議

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世衛總幹事譚德塞指控台灣在過去兩三個月對他人身攻擊，蔡英文總統強烈抗議，指台方反對任何形式的歧視，邀請譚德塞到訪，了解台灣防疫努力。

世衛總幹事譚德塞說：「如你不想見到更多屍袋，那麼你便要停止政治化疫情。」

譚德塞一邊要求各界把握時間團結抗疫，話鋒一轉，指自己過去3個月受到人身攻擊，甚至種族歧視和死亡恐嚇，更點名這些攻擊是來自台灣，他已經忍受夠。

譚德塞說：「我不在乎被稱「黑鬼」，我是。那稱呼是來自部分地方，如你要我點明3個月前，這攻擊來自台灣，我們要坦白，我今天也要直話直說，來自台灣，台灣及其外交部都知道這些攻擊宣傳，但沒有劃清界線，他們甚至在這侮辱及咒罵中開始批評我。」

外交部發言人歐江安：「我們絕無鼓勵國人，針對世衛幹事本人來進行人身的攻擊，更不可能發表所謂種族歧視的言論。」

台方指譚德塞的指控是莫須有，批評對方未經查證就抹黑造謠，要求他立即更正、澄清，並向台灣道歉，呼籲譚德塞放下政治偏見，回歸中立與專業，恢復台灣以觀察員身分，出席世衛大會。

蔡英文總統亦對譚德塞言論表達強烈抗議，指台灣長年被排除在國際組織外，比誰都知道被歧視和孤立的滋味，希望藉此機會邀請譚德塞訪問台灣，了解當地防疫努力。

翻查資料，台灣的外交部長吳釗燮2月中，曾經因為不滿世衛疫情報告，多次更改對台灣的稱呼而炮轟世衛，副總統陳建仁上月批評譚德塞，未深入了解新型肺炎致死率，是成事不足敗事有餘。

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