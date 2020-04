史丹福大學推測新型肺炎早在加州擴散 居民或已有抗體（視頻）

【KTSF】

史丹福大學正在研究測試加州居民身上有無新型肺炎抗體。

根據《舊金山紀事報》指,史丹福大學醫學院一班研究團隊,上星期六在南灣3個地點,為3,200名灣區居民抽血測試他們身上有無新型肺炎的抗體。

團隊表示,加州雖然人口比紐約州多一倍幾,但是紐約州的新型肺炎死亡人數則高出加州大約14倍,雖然加州比紐約州早了幾日實施居家抗疫令可能是原因之一,但是團隊有另一個假設。

團隊認為,加州可能早在2019年11月流感季節期間,就已經開始有新冠病毒擴散,而加州更是最多中國遊客造訪的州份之一,每日平均至少有8,000幾人從武漢飛到加州。

因此加州居民可能比全國其他州份更早感染了新冠病毒,從而產生抗體,有些人甚至可能對病毒有免疫。

不過這個說法有待驗證,為此需要測試更多患者,不論是無病徵、有輕微病徵,或是嚴重發病的人。

但是醫學團隊認為,保持居家抗疫令仍然是必需的。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。