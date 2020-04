舊金山Silver區入屋劫案 3賊指嚇華裔戶主

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Silver區一個華裔的住宅發生入屋搶劫案,3個賊人用槍指嚇華裔事主,搶走價值幾千元到財物。

警方資料顯示,案發現場是Colby街100號路段,很接近Silver Avenue,附近有學校。

警方表示,週三上午10點幾,3個蒙面賊人,包括兩個非洲裔男人和一個白人男人,撬開住宅的前門,進入屋內搶劫。

匪徒用槍指著64歲華裔男事主,然後在屋裡搜掠,搶走現金和首飾,總值超過5,000元。

週一下午,灣景區3街附近也發生入屋搶劫案,3個男人搶劫一個79歲華裔婆婆,從屋裡搶走價值約一萬元的現金和首飾。

另外,週三下午4點幾,舊金山華埠Stockton街隧道發生搶劫案。

警方指出,28歲華裔女事主在隧道裡向步行去華埠時,3個十多歲非洲裔少年襲擊女事主,扯她的頭髮,又毆打女事主,搶走她的手機和耳筒。

女事主受了傷,沒有生命危險,3個賊人仍然在逃。

