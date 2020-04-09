舊金山市府為前線員工提供免費心理諮詢服務（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市長布里德週三宣布兩項跟心理健康有關的服務，讓前線警消人員、市府員工，以及市內醫療人員，都能獲得免費心理諮詢，布里德也警告儘管數據顯示，舊金山疫情相對緩和，但最壞的情況還沒到，民眾不可掉以輕心。

舊金山週三通報累計676宗確診，10人死亡，布里德表示，這個星期居家抗疫令的實施情況良好，可能跟天氣不佳有關，她苦口婆心呼籲民眾繼續堅持，因為疫情還會惡化。

布里德說：「我們聽到很多的數據顯示，舊金山疫情穩定的早期徵兆，但事實是，我們要謹記病毒仍在傳播，不能放鬆心情，更不能自滿，因為即使我們做了當前措施，還是看到數字在增加，我們預期數字還會更高，而最糟的情況也尚未到來。」

布里德說，理解民眾感到焦慮、擔心甚至恐懼，但現在還是妥協的時候，要忍到疫情過去。

市府週三宣布兩項跟心理健康有關的服務，首先是在本週一才剛啟動的CityTestSF新冠病毒測試系統，擴大讓前線警消人員和市府員工取得免費心理諮詢服務。

布里德說：「我們今天宣布要擴大精神健康服務，給我們第一線警消人員和其他市府僱員，現在會提供7天24小時的一對一諮商，給任何前線警消人員，以及有需要的市府員工。」

其次市府啟動全新的Heal San Francisco，治癒舊金山計畫，免費為市內醫療人員提供心理諮商。

布里德說：「治癒舊金山計畫將提供免費精神健康服務，給公立、私立和非牟利的醫護人員，透過新冠病毒Pro Bono舊金山分支諮詢計畫，有執照的心理醫生自願在這危機時刻，支持前線的醫護人員。」

有需要的醫護人員，可直接向服務機構的HR人事部門登記。

舊金山公共衛生局局長Grant Colfax建議民眾，上舊金山新冠病毒資料追蹤網站，了解疫情以及正確資訊。

Colfax說：「如果你看看全國情況，我們的增加至今較緩慢，但是這可能隨時會改變，因為當病毒要爆發時，就隨時會爆發。」

Colfax指出，市內9家醫院系統，共有83位確診者住院，其中約一半患者住在加護病房ICU，從這個數據看出，目前住院患者在可控範圍。

Colfax說：「目前這個數字持續上升，不過並沒有嚴重到我們無法處理的成長率。」

至於Laguna Honda醫院院內感染方面，目前共17宗確診，其中13人是員工，4人是居民。

另一方面，舊金山市警局對違反居家抗疫令者，累計開出41張罰單，其中新增的15張罰單，主要是非必要服務、違規營業的商家，而在居家抗疫期間，家人相處的時間更長，部分地區通報出現更多家庭暴力案件，不過舊金山卻剛好相反。

舊金山警局局長Bill Scott說：「我們看到家暴報案下降，從3月17日到3月31日期間的最新報告，我拿來跟去年同期做比較，目前有121宗家暴報案，去年同期則有171宗。」

舊金山率先實施居家抗疫令，成為全國率先的模範，市長說，不確定該命令是否會延續到秋天，除了市府疫情官網，布里德也推薦她正在使用的How We Feel app，可以根據郵遞區號來追蹤住家附近的疫情，這個app是由霍普金斯大學運作。

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