舊金山市府為前線員工提供免費心理諮詢服務（視頻）

舊金山市長布里德週三宣布兩項跟心理健康有關的服務,讓前線警消人員、市府員工,以及市內醫療人員,都能獲得免費心理諮詢,布里德也警告儘管數據顯示,舊金山疫情相對緩和,但最壞的情況還沒到,民眾不可掉以輕心。

舊金山週三通報累計676宗確診,10人死亡,布里德表示,這個星期居家抗疫令的實施情況良好,可能跟天氣不佳有關,她苦口婆心呼籲民眾繼續堅持,因為疫情還會惡化。

布里德說:「我們聽到很多的數據顯示,舊金山疫情穩定的早期徵兆,但事實是,我們要謹記病毒仍在傳播,不能放鬆心情,更不能自滿,因為即使我們做了當前措施,還是看到數字在增加,我們預期數字還會更高,而最糟的情況也尚未到來。」

布里德說,理解民眾感到焦慮、擔心甚至恐懼,但現在還是妥協的時候,要忍到疫情過去。

市府週三宣布兩項跟心理健康有關的服務,首先是在本週一才剛啟動的CityTestSF新冠病毒測試系統,擴大讓前線警消人員和市府員工取得免費心理諮詢服務。

布里德說:「我們今天宣布要擴大精神健康服務,給我們第一線警消人員和其他市府僱員,現在會提供7天24小時的一對一諮商,給任何前線警消人員,以及有需要的市府員工。」

其次市府啟動全新的Heal San Francisco,治癒舊金山計畫,免費為市內醫療人員提供心理諮商。

布里德說:「治癒舊金山計畫將提供免費精神健康服務,給公立、私立和非牟利的醫護人員,透過新冠病毒Pro Bono舊金山分支諮詢計畫,有執照的心理醫生自願在這危機時刻,支持前線的醫護人員。」

有需要的醫護人員,可直接向服務機構的HR人事部門登記。

舊金山公共衛生局局長Grant Colfax建議民眾,上舊金山新冠病毒資料追蹤網站,了解疫情以及正確資訊。

Colfax說:「如果你看看全國情況,我們的增加至今較緩慢,但是這可能隨時會改變,因為當病毒要爆發時,就隨時會爆發。」

Colfax指出,市內9家醫院系統,共有83位確診者住院,其中約一半患者住在加護病房ICU,從這個數據看出,目前住院患者在可控範圍。

Colfax說:「目前這個數字持續上升,不過並沒有嚴重到我們無法處理的成長率。」

至於Laguna Honda醫院院內感染方面,目前共17宗確診,其中13人是員工,4人是居民。

另一方面,舊金山市警局對違反居家抗疫令者,累計開出41張罰單,其中新增的15張罰單,主要是非必要服務、違規營業的商家,而在居家抗疫期間,家人相處的時間更長,部分地區通報出現更多家庭暴力案件,不過舊金山卻剛好相反。

舊金山警局局長Bill Scott說:「我們看到家暴報案下降,從3月17日到3月31日期間的最新報告,我拿來跟去年同期做比較,目前有121宗家暴報案,去年同期則有171宗。」

舊金山率先實施居家抗疫令,成為全國率先的模範,市長說,不確定該命令是否會延續到秋天,除了市府疫情官網,布里德也推薦她正在使用的How We Feel app,可以根據郵遞區號來追蹤住家附近的疫情,這個app是由霍普金斯大學運作。

