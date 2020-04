【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣衛生部週三頒布新指令,要求縣內的商業和個人如果擁有縣府要求的最低數量防護品,必須在4月15日或之前上報。

Santa Clara縣週三增加95宗病例,總共1380宗,死亡案例增加3宗共46宗。

縣衛生官員表示,預計未來一兩個星期,新增案例仍會繼續攀升,由於抗疫一線的防護品仍然短缺,聯邦及州府的防疫物資又不能及時到位,因此縣府下令,在縣內公開尋找現有的防護品資源。