【KTSF 陳嘉琪報導】

全國餐廳組織教育基金為協助受疫情影響的餐飲業員工,推出第二輪援助金計劃,週四起接受申請,申請獲批的員工可獲500元援助。

合資格申請的餐館員工有5項基本條件,分別是年滿18歲,並居住在美國,一年內要在餐館兼職或全職工作最少90天,同時餐飲工作的收入是申請人的全年主要收入,並且能夠證明在今年3月10日後收入減少或失業。

援助金只可用於支付房租或房屋按揭、開車開支或交通費、家居雜費、學生借貸、托兒開支及醫療帳單。

詳情可以在以下網址查詢,有興趣人士亦可在此網址申請,申請後2至4週會收到是否獲批的通知,獲批的員工可獲500元援助,收到通知後,約2至3週內會收到郵寄支票。

申請網址:https://rerf.us/apply-for-aid/

