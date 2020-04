【KTSF】

聯邦勞工部週四公佈上週申領失業救濟金的人數高達660萬人,數字顯示,過去3週,美國一共有1,680萬人申領失業金,相當於每10個美國人就有1人受疫情影響而失業。

新公布的數字,是美國自1948年來,錄得增幅最大和最快的失業數字,而當年的大衰退,其實用了44週時間,或大約10個月時間,才累計出如此高的增幅。

勞工部估計,4月可能有超過2,000萬人失業,估計4月份的失業率,有可能高達15%。

另外,根據聯合國勞工組織的預測,全球第二季有可能流失1.95億個全職工作職位。

