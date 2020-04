【KTSF】

疫情影響駕車人士出行,多間保險公司宣布為汽車保險提供折扣。

GEICO週一宣布,為4月8日至10月7日到期的汽車保險提供15%的續保優惠,在此期間購買新保險,同樣享受此優惠。

Liberty Mutual Insurance在週二宣布,為全國範圍內的汽車保險投保人,提供為期兩個月的15%保費優惠。

Allstate在週一宣布,將在4月及5月為大多數汽車保單提供15%保費折扣。

而American Family Insurance就表示,將為投保的汽車一次過退還50美元保費。

專門面向小企業的Next Insurance宣布,將降低4月一般責任及商業汽車保費25%。

