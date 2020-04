【KTSF】

東灣Alameda縣兩間護老院發生集體感染新型肺炎,其中一間有6名院友死亡。

Hayward市的Gateway Care and Rehabilitation Center,有24名員工和35名院友確診,其中6名院友死亡。

Castro Valley市的East Bay Post-Acute Center都有17名護理員工及9名院友確診。

Contra Costa縣方面,Pleasant Hill市的Carlton護老院,再多兩名員工和一名院友確診,累計16人染病。

Orinda護老院再多一名員工確診,累計50人染病。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。