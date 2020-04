【KTSF】

東灣Fremont市週三晚發生一宗槍擊案,一名男子中槍死亡。

週三晚7點20分左右,Fremont市警方接報,在位於Mowry Ave 5000號路段的Lucky超市停車場發生一起槍擊案。

警方趕赴現場發現,一名男性受槍傷倒地,送院後證實不治。

警方相信受害人曾和一輛身處深色SUV的人在停車場發生過爭執,疑犯向受害人開了最少一槍,然後逃離現場。

警方形容疑犯年約20至30歲,留短髮,可能為平頭。

任何人如有案件線索,請和警方聯繫,本案是Fremont市今年首宗兇殺案。

