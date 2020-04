最新預測指美國新型肺炎死亡人數或較預期少

【KTSF 張麗月報導】

全美的確診個案有超過40萬宗,根據最新預測,美國最終的死亡數字可能比預期為少,不過染疫重災區紐約就警告說,仍然不能鬆懈,有些州份要到本月底才達高峰期。

根據華盛頓大學的預測,美國染疫死亡人數到8月底時可能會有約6萬人,少於最近預測的近8、9萬人,這個顯示社交保持距離的抗疫措施有效。

不過一些城市包括紐約就警告說,疫情繼續嚴峻,不要鬆懈。

紐約市長白思豪說說:「我們都想回復正常,想再次外出和交際,但並非是時候。」

根據Johns Hopkins大學的追蹤,單是週二的染疫死亡人數,就有多達接近2,000人。

紐約州和密歇根州本星期達到疫情高峰,而佛羅達州和新澤西州可能要到本月底才去到高峰期。

白宮的抗疫小組指出,新出現的疫情熱點是費城和巴爾的摩華盛頓走廊地帶,當局呼籲民眾要居家抗疫。

華盛頓大學又預測,在全美國,醫療物資包括病床和呼吸機的需求,本週六將會達到高峰,每天染疫死亡人數大概在本星期日去到頂峰。

