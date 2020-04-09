最新預測指美國新型肺炎死亡人數或較預期少

【KTSF 張麗月報導】

全美的確診個案有超過40萬宗，根據最新預測，美國最終的死亡數字可能比預期為少，不過染疫重災區紐約就警告說，仍然不能鬆懈，有些州份要到本月底才達高峰期。

根據華盛頓大學的預測，美國染疫死亡人數到8月底時可能會有約6萬人，少於最近預測的近8、9萬人，這個顯示社交保持距離的抗疫措施有效。

不過一些城市包括紐約就警告說，疫情繼續嚴峻，不要鬆懈。

紐約市長白思豪說說：「我們都想回復正常，想再次外出和交際，但並非是時候。」

根據Johns Hopkins大學的追蹤，單是週二的染疫死亡人數，就有多達接近2,000人。

紐約州和密歇根州本星期達到疫情高峰，而佛羅達州和新澤西州可能要到本月底才去到高峰期。

白宮的抗疫小組指出，新出現的疫情熱點是費城和巴爾的摩華盛頓走廊地帶，當局呼籲民眾要居家抗疫。

華盛頓大學又預測，在全美國，醫療物資包括病床和呼吸機的需求，本週六將會達到高峰，每天染疫死亡人數大概在本星期日去到頂峰。

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