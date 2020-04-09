舊金山市華埠店舖狹窄 如何保持6呎社交距離（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

在居家抗疫期間，如果民眾要外出，人與人之間的社交距離必須保持至少6呎，不過舊金山市華埠不少瓜菜店比較狹窄，又有多個出入口，他們又怎樣配合命令呢？

為了保持社交距離，華盛頓街這間中藥行，3月17日起已經不准顧客入內。

華埠中藥行老闆劉源凱（Kenny Lau）說：「你要講，例如說，你要「執茶”，你給我們藥方，如果你要買什麼，我們幫他們拿，當然有影響，有些人是看過，喜歡才買。」

但在Stockton街，不少瓜菜店仍然逼滿人，人與人之間明顯不夠6呎。

舊金山應急管理局社區外展專員吳毅（Kelvin Wu）說：「是要求所有人，如果出來買菜，都要保持6呎距離，所以好像你間瓜菜店比較窄的時候，或者你們可以考慮，叫他們在這邊入，那邊出。」

舊金山應急管理局多名社區外展專員，知道華埠商鋪的情況比較複雜，因此他們週三到訪多間商戶，宣傳保持社交距離的重要性。

吳毅說：「我們主要是教育性質，出來與市民搞好關係，還有告訴他們接下來會做甚麼，市府的確有其他執法部門，遲一些真的會執法。」

外展專員指，執法會是最後一步，根據市府的指引，執法分成針對個人及商戶兩類，如果個人在公眾地方沒有保持社交距離，就可能被罰，就商戶來說，如果屬於非緊急服務，例如是美容院及旅行社等，經多次勸諭後仍然繼續營業，市府可能會發出告票。

此外，一些瓜菜雜貨店如果沒有指引顧客保持社交距離，甚或店內沒有提供消毒洗手液，沒有做好清潔的話，亦可能被票控。

吳毅說：「我們市府為了保障顧客及員工的安全，我們是建議他們在門口開始就排隊，在一定時間內，只允許4到6個人去他們的商鋪，亦要看商鋪的大小，有些商鋪可能容納十個人，有些僅僅容納兩個人，做一個分流。」

專員除了在店內外貼上提示海報外，亦在地上貼上貼紙，指示每名顧客排隊的間距。

華埠瓜菜店老闆李泰萊（Paul Lee）說：「初初第一、二日客人未熟悉，到現在他們很自動自覺隔開，很驚訝，中國人能自動自覺，不嘈，不出聲就跟著排隊。」

不過亦有商戶認為，現在生意難做，再要顧客分流，生意可能更差，加上現時大部分的顧客來華埠購物，都很自覺，很注重衛生，亦會戴口罩，希望市府能夠網開一面。

華埠瓜菜店老闆趙太說：「整個華埠的鋪，很多都是很小的店，只有千多呎，裡面有員工，有客人進來，我們覺得相當難做，這裡不是銀行，所以我想做不到，大家通融一下，現在生意已經難做，我們開已經是很艱難，人流又不夠，生意又不夠，再那麼多問題出來，你看現在所有客人都帶口罩，盡量通融一下。」

究竟帶了口罩，人與人之間的安全社交距離是否可以更近呢？

吳毅說：「口罩，衛生局的指引是，防止一些已經帶菌沒有病徵的人，去傳染自己的細菌給其他人，但這是多一重保護，據我所知，這種細菌的微細程度，其實有機會可以穿透口罩，還有我們的眼睛亦曝露在外面，都可以通過眼睛進入我們的呼吸道，所以都是那句，6呎距離最重要。」

居家抗疫令生效初期，花園角這裡仍然有不少長者聚集，玩紙牌遊戲，不過經過警方多次驅趕後，已經沒有長者在此，但同時就多了無家可歸者流連，警方亦派人定期來巡查。

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