舊金山市華埠店舖狹窄 如何保持6呎社交距離（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

在居家抗疫期間,如果民眾要外出,人與人之間的社交距離必須保持至少6呎,不過舊金山市華埠不少瓜菜店比較狹窄,又有多個出入口,他們又怎樣配合命令呢?

為了保持社交距離,華盛頓街這間中藥行,3月17日起已經不准顧客入內。

華埠中藥行老闆劉源凱(Kenny Lau)說:「你要講,例如說,你要「執茶”,你給我們藥方,如果你要買什麼,我們幫他們拿,當然有影響,有些人是看過,喜歡才買。」

但在Stockton街,不少瓜菜店仍然逼滿人,人與人之間明顯不夠6呎。

舊金山應急管理局社區外展專員吳毅(Kelvin Wu)說:「是要求所有人,如果出來買菜,都要保持6呎距離,所以好像你間瓜菜店比較窄的時候,或者你們可以考慮,叫他們在這邊入,那邊出。」

舊金山應急管理局多名社區外展專員,知道華埠商鋪的情況比較複雜,因此他們週三到訪多間商戶,宣傳保持社交距離的重要性。

吳毅說:「我們主要是教育性質,出來與市民搞好關係,還有告訴他們接下來會做甚麼,市府的確有其他執法部門,遲一些真的會執法。」

外展專員指,執法會是最後一步,根據市府的指引,執法分成針對個人及商戶兩類,如果個人在公眾地方沒有保持社交距離,就可能被罰,就商戶來說,如果屬於非緊急服務,例如是美容院及旅行社等,經多次勸諭後仍然繼續營業,市府可能會發出告票。

此外,一些瓜菜雜貨店如果沒有指引顧客保持社交距離,甚或店內沒有提供消毒洗手液,沒有做好清潔的話,亦可能被票控。

吳毅說:「我們市府為了保障顧客及員工的安全,我們是建議他們在門口開始就排隊,在一定時間內,只允許4到6個人去他們的商鋪,亦要看商鋪的大小,有些商鋪可能容納十個人,有些僅僅容納兩個人,做一個分流。」

專員除了在店內外貼上提示海報外,亦在地上貼上貼紙,指示每名顧客排隊的間距。

華埠瓜菜店老闆李泰萊(Paul Lee)說:「初初第一、二日客人未熟悉,到現在他們很自動自覺隔開,很驚訝,中國人能自動自覺,不嘈,不出聲就跟著排隊。」

不過亦有商戶認為,現在生意難做,再要顧客分流,生意可能更差,加上現時大部分的顧客來華埠購物,都很自覺,很注重衛生,亦會戴口罩,希望市府能夠網開一面。

華埠瓜菜店老闆趙太說:「整個華埠的鋪,很多都是很小的店,只有千多呎,裡面有員工,有客人進來,我們覺得相當難做,這裡不是銀行,所以我想做不到,大家通融一下,現在生意已經難做,我們開已經是很艱難,人流又不夠,生意又不夠,再那麼多問題出來,你看現在所有客人都帶口罩,盡量通融一下。」

究竟帶了口罩,人與人之間的安全社交距離是否可以更近呢?

吳毅說:「口罩,衛生局的指引是,防止一些已經帶菌沒有病徵的人,去傳染自己的細菌給其他人,但這是多一重保護,據我所知,這種細菌的微細程度,其實有機會可以穿透口罩,還有我們的眼睛亦曝露在外面,都可以通過眼睛進入我們的呼吸道,所以都是那句,6呎距離最重要。」

居家抗疫令生效初期,花園角這裡仍然有不少長者聚集,玩紙牌遊戲,不過經過警方多次驅趕後,已經沒有長者在此,但同時就多了無家可歸者流連,警方亦派人定期來巡查。

