加州新型肺炎死亡人數創單日新高 拉美裔患者佔最多（視頻）

【KTSF】

加州最新確診個案是1,6957宗，週三公佈再多68人死亡，是目前單日最高升幅，累計死亡人數達到442人，住院人數2,714人，入住ICU深切治療部的患者增至1,154人，比週二多了大約4%，州長紐森表示，州府正從確診人數之中分析患者的族裔背景。

州府目前從6,306名確診患者中，即是總確診人數的其中37.2%，取得患者的族裔背景，當中亞裔患者佔14%，亞裔死者人數佔16%，拉美裔確診和死亡人數大約佔三成，非洲裔確診人數佔6%，死亡人數佔3%。

紐森表示，族裔數據非常重要，決定宣傳、社區擴展政策，以及補貼民眾的病毒測試和治療的費用。

紐森又表示，會花費14億元為醫護購買更多PPE保護衣裝備，以及兩億個口罩。

另外，州府研發新技術，每日消毒重用8萬個N95口罩，他又表示，會將500幾部呼吸機分發給東岸一些州份。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。