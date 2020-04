加州新型肺炎死亡人數創單日新高 拉美裔患者佔最多（視頻）

【KTSF】

加州最新確診個案是1,6957宗,週三公佈再多68人死亡,是目前單日最高升幅,累計死亡人數達到442人,住院人數2,714人,入住ICU深切治療部的患者增至1,154人,比週二多了大約4%,州長紐森表示,州府正從確診人數之中分析患者的族裔背景。

州府目前從6,306名確診患者中,即是總確診人數的其中37.2%,取得患者的族裔背景,當中亞裔患者佔14%,亞裔死者人數佔16%,拉美裔確診和死亡人數大約佔三成,非洲裔確診人數佔6%,死亡人數佔3%。

紐森表示,族裔數據非常重要,決定宣傳、社區擴展政策,以及補貼民眾的病毒測試和治療的費用。

紐森又表示,會花費14億元為醫護購買更多PPE保護衣裝備,以及兩億個口罩。

另外,州府研發新技術,每日消毒重用8萬個N95口罩,他又表示,會將500幾部呼吸機分發給東岸一些州份。

