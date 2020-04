【有線新聞】

英國財相辛偉誠稱,首相約翰遜的情況好轉,已可在病床上坐起身。

辛偉誠指約翰遜已可與醫生及醫療團隊有正面交流,醫院給予一流照顧,指對方不僅是同事及上司,更是他的朋友,對約翰遜的家人表示慰問。

首相發言人早前則指約翰遜仍要吸氧氣,但可自行呼吸、毋須插喉,且精神不錯,可與人聯絡,已按醫生指示放下工作、專心休養。

約翰遜於週日晚入院,一天後轉為深切治療。

