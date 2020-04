美國據報再有航母爆疫情 尼米茲號有船員確診

【有線新聞】

美國據報再有核動力航空母艦爆發新型肺炎疫情,若果屬實意味美軍在太平洋可以調動的4艘航母全部失守,而法國海軍的戴高樂號航母亦出現疑似個案,要提出返航。

美國傳媒引述國防部消息報道,尼米茲號航母一名船員對新型冠狀病毒測試呈陽性,確診船員已被隔離及送上岸,另外一名隸屬航母的船員亦確診,但這個人無在艦上工作。

軍方正依據疾控中心的建議,追蹤密切接觸者,尼米茲號現時停泊在華盛頓州西部海軍基地,所有船員在艦上隔離。

同屬太平洋艦隊的列根號、羅斯福號及卡爾文森號航母,早前亦先後有人確診,其中羅斯福號的疫情最嚴重,連同尼米茲號,太平洋艦隊全部航母都有確診病例,意味著已無航母可用。

早前批評羅斯福號艦長替官兵求救是愚蠢的署理海軍部長莫德伊辭職,由陸軍副部長麥克弗森接任。

正在大西洋海域執行任務的法國航母戴高樂號出現疑似新型肺炎個案,船上有大約40人出現病徵,這批人正接受隔離和醫學觀察,航母會提前返航。

