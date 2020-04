美國新型肺炎死者過萬 非洲裔感染率較高

【KTSF 張麗月報導】

美國現時的病例已逼近39萬,有超過1.1萬人染疫死亡,一些疫區醫院仍舊嚴重短缺醫療物資和醫護人手。

全美兩個早期疫情熱點,紐約州和路易斯安那州,目前的疫情似有放緩,但紐約州長說,情況並非如此。

紐約州州長Andrew Cuomo說:「由第一天開始我們低估這敵人,我們已付出巨大代價,數據似乎有可能扭轉情況,真的完結!不,還未結束,其他地方也犯這錯誤。」

紐約州週一的染疫死亡人數仍然是單一天內最多,死亡人數也繼續增加。

紐約州衛生福利局總監督的一份報告指出,一些城市包括紐約市,更嚴重短缺醫療物資和醫護人手,醫療人員更加做到抖不到氣。

有護士說:「我們需要物資,每更需要多過一件防護衣,不能傳播病毒給病人和家人。」

但特朗普總統就否認報告的講法。

與此同時,密歇根州,特別是底特律大都會地區疫情告急。

密州兩大醫療系統表示,有超過2,200名職員感染,一些城市好像底特律、芝加哥和新奧爾良,當地的非洲裔社區有高的感染率,而密州和伊利諾伊州目前也嚴重短缺醫療物資。

