受疫情影響,電動車生產商Tesla要求員工減薪和放無薪假。

Tesla要求由下週一起員工減薪一至三成,職位越高減幅越大。

根據有線新聞網絡CNN獲得內部郵件信息顯示,公司董事及副總裁級別員工,將會減薪20%至30%,其他員工則會減薪10%,無法在家工作的員工則要放無薪假。

受疫情影響,Tesla在美國的廠房將會停產至5月4號,Fiat、Chrysler、豐田以及福士等汽車生產商,都受到這次疫情的嚴重打擊。

