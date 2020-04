舊金山撥款助小商業 合資格商戶最多獲5萬免息貸款（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

為了協助小商業度過疫情的難關,舊金山推出總值900萬元小商業緊急貸款計劃,合資格的小商業最多可獲一筆5萬元的零利息貸款,此外,舊金山及聖荷西市議會週二分別通過新的法案,為市內工人增加最少兩星期的帶薪假期。

舊金山經濟及勞動力辦公室OEWD週一起推出新的小商業緊急貸款計劃,合資格商業必須在舊金山營業,年度總收入低於250萬,而且能夠證明由今年1月起收入下降了25%,亦有起碼3年的剩餘租約,持有舊金山商業牌照及商業銀行帳號的小商業即可申請。

獲批貸款的小商業,最高可獲5萬元的零利息貸款,申請過程沒有手續費,亦無須抵押,商戶可將貸款用於支付薪金、租金、入貨及雜費等,市府會根據每間商戶的還款能力,設立靈活的還款期限,還款期最高是6年。

有興趣的商戶可以上網報名,或致電小商業發展中心的中文熱線:(415)937-7232,及東南亞社區中心查詢,電話:(415)885-2743。

另外,聯邦勞工部在4月1日推出新政策,規定全國每間員工少於500人的私人公司,要向員工提供額外多兩星期的帶薪假期,讓員工用來處理由疫情引起的問題,而聯邦政府每季度會減少向這些公司收取工資稅作為回報,這項臨時政策會生效至今年年底。

不過舊金山及南灣聖荷西市府認為,這項政策忽略了有500名員工或以上的大公司,例如是大型百貨公司的售貨員、網的司機,甚或是近日需求極大的外賣員,他們都得不到應有的保障。

聖荷西市議員Maya Esparza說:「我們的法例旨在堵塞聯邦法的漏洞,保障500名員工以上的公司及小商業的員工,跟隨CDC兩星期隔離的指引後,都能夠享有帶薪病假,保障社區安全。」

繼聖荷西後,舊金山亦於週二的市參議會上一致通過這項法案,提出法案的市參事馬兆明(Gordon Mar)舉例列名,一些兼職及臨時工都受惠。

馬兆明說:「就算你是舊金山唯一一名員工,你在居家抗疫令生效前,一個月才入職,你是臨時工,甚至被逼休假,如果你病了,不能工作,或者需要照顧子女,或者是年滿60歲,有隱疾,你都有權使用這種帶薪病假。」

至於在東灣奧克蘭(屋崙),有市議員表示,正就類似的措施草擬法案,將會在不久將來推出。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。