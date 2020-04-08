舊金山確診病例破600宗 針對亞裔仇恨罪案沒上升（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山的新型肺炎確診個案突破600宗，為了增加透明度，市府週二正式在網上公開有關確診個案的資料庫，而在治安方面，警察局表示，過去一星期的暴力罪案大減，根據報案數字，本年度至今，針對亞裔的仇恨罪案亦沒有上升的趨勢。

舊金山週二新增39宗案例，累計622宗，死亡人數維持在9宗，截至4月4日的數據，共有83名患者住院治療，其中37人在深切治療部。

市府週二起在網上公開確診個案的資料庫，包括確診者的年齡、族裔、住院情況及檢測數字等，網址是http://data.sfgov.org，每天都會更新。

網站上顯示，市府完成了5,645宗檢測，13%的人確診，當中男性佔了56%，女性佔了43%，剩下的2%是性別未明。

數據亦顯示，亞裔的染疫者佔13%，超過兩成是白人患者，有33%的確診者族裔不明，另外，超過六成的確診者年介18至50歲。

在治安方面，警察局局長Bill Scott指，過去一星期，全市的犯罪率比前一星期下跌超過三成，其中暴力罪案下降24%，財物盜竊案下降32%，但警方仍然見到有不法之徒爆竊商鋪。

Scott說：「我們發現有爆竊及刑事毀壞商鋪的案件，我們的警員會四處巡邏，會特別注意關閉了的商鋪，確保這些罪案不會成為趨勢。」

局長表示，在抗疫期間，坊間有很多關於針對亞裔社區疑似是仇恨犯罪消息，但根據過去4年的數據來看，局方見不到今年的仇恨犯罪率更高。

單看首3個月的數字，2017年有7宗，2018年有8宗，2019年有6宗，今年就有5宗。

Scott說：「我們沒有見到上升趨勢，但這不代表沒有發生，我們呼籲公眾如果發生仇恨犯罪，要向警方報告，這種罪案在任何時候都不能接受。」

此外，為了加強市民的衛生意識，市府宣布週三起在市內多個需求量高的地區，例如是田德隆區、Mission區及Market街以南一帶等，增設15個24小時運作的流動廁所及洗手設施，並會有工作人員駐守，到了下星期初，所有設施就能全面啟用。

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