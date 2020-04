舊金山確診病例破600宗 針對亞裔仇恨罪案沒上升（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山的新型肺炎確診個案突破600宗,為了增加透明度,市府週二正式在網上公開有關確診個案的資料庫,而在治安方面,警察局表示,過去一星期的暴力罪案大減,根據報案數字,本年度至今,針對亞裔的仇恨罪案亦沒有上升的趨勢。

舊金山週二新增39宗案例,累計622宗,死亡人數維持在9宗,截至4月4日的數據,共有83名患者住院治療,其中37人在深切治療部。

市府週二起在網上公開確診個案的資料庫,包括確診者的年齡、族裔、住院情況及檢測數字等,網址是http://data.sfgov.org,每天都會更新。

網站上顯示,市府完成了5,645宗檢測,13%的人確診,當中男性佔了56%,女性佔了43%,剩下的2%是性別未明。

數據亦顯示,亞裔的染疫者佔13%,超過兩成是白人患者,有33%的確診者族裔不明,另外,超過六成的確診者年介18至50歲。

在治安方面,警察局局長Bill Scott指,過去一星期,全市的犯罪率比前一星期下跌超過三成,其中暴力罪案下降24%,財物盜竊案下降32%,但警方仍然見到有不法之徒爆竊商鋪。

Scott說:「我們發現有爆竊及刑事毀壞商鋪的案件,我們的警員會四處巡邏,會特別注意關閉了的商鋪,確保這些罪案不會成為趨勢。」

局長表示,在抗疫期間,坊間有很多關於針對亞裔社區疑似是仇恨犯罪消息,但根據過去4年的數據來看,局方見不到今年的仇恨犯罪率更高。

單看首3個月的數字,2017年有7宗,2018年有8宗,2019年有6宗,今年就有5宗。

Scott說:「我們沒有見到上升趨勢,但這不代表沒有發生,我們呼籲公眾如果發生仇恨犯罪,要向警方報告,這種罪案在任何時候都不能接受。」

此外,為了加強市民的衛生意識,市府宣布週三起在市內多個需求量高的地區,例如是田德隆區、Mission區及Market街以南一帶等,增設15個24小時運作的流動廁所及洗手設施,並會有工作人員駐守,到了下星期初,所有設施就能全面啟用。

