Santa Clara縣推算5月前病例或增至2,500至1.2萬宗

在灣區疫情最嚴重的Santa Clara縣,週二再增61宗病例,並有多一人病逝。

Santa Clara縣公共衛生局週二發表的數據顯示,增加61宗病例,累計有1,285宗,死亡人數增多一人至43人。

衛生官員Sara Cody在向縣議會匯報疫情時透露,該縣在5月1日前會達到2,500至12,000宗病例,這是根據新的預測模式。

Cody表示,目前實施的居家抗疫令和保持社交距離發揮了一定的成效,在此之前,確診病例每3天翻倍,現在每兩個星期翻倍,這正是當局希望見到的趨勢,要是沒有這些措施,確診病例可能在5月前達到5萬。

而病例增長速度放慢,也讓縣內的醫院有時間準備足夠的病床。

至於這些措施將會實行到什麼時候?Cody表示,必須研究幾個指標,這包括必須增加病毒檢測,該縣至今做了11,782個病毒檢測,但是目前在檢測方面還是存在一些問題,例如檢測中使用的長棉棒,還有測試劑都不足夠。

衛生官員表示,除了對有症狀的病人做檢測,也必須對可能增加傳染的區域,或是對高危社區增加檢測。

另外,縣府也必須確保醫院能夠給病人提供照顧,並有足夠保護醫療人員的裝備,縣府也必須設立病例調查,和一定程度上追查病人的接觸史,以及其接觸者的去向。

衛生官員補充,最後想見到的,是維持至少14天的減少病例。

