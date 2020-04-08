桑德斯宣布退選 拜登料成民主黨總統候選人

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競逐民主黨總統提名的佛蒙特州聯邦參議員參德斯，週三宣布退選，這代表前總統拜登如無意外，將會代表民主黨在11月總統大選，挑戰競逐連任的特朗普總統。

78歲的桑德斯雖然得到進步派選民的堅定支持，但其富社會主義色彩的政綱能否在大選中獲得選民的支持，一直是政壇關注的焦點。

在2016年民主黨初選中，他成為希拉莉的勁敵，贏下22個州，他今年捲土重來，同樣獲得不少年輕選民的支持，競選籌款雖然只依賴網民的捐款，但也成績不俗，他這次參選獲得不少拉美裔選民的支持，但非裔選民的支持率卻不高。

在今年初，桑德斯一度氣勢如虹，在艾奧瓦州和新罕布什爾州大勝，之後再在內華達州輕易勝出，但在南卡羅萊納州初選拜登勝出，後者乘著這股氣勢出戰超級星期二，在14個州勝出10個州.

之後，民主黨不少重量級人馬開始表態支持拜登參選，之後，桑德斯在密歇根州再度落敗，該州對桑德斯非常關鍵，他2016年曾在該州擊敗希拉莉，今年亦在這裏積極拉票，但最後仍敗北。

接著在密蘇里州、密西西比州與艾達荷州，桑德斯也未能取勝，拜登在民主黨初選似已穩操勝券。

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