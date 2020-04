桑德斯宣布退選 拜登料成民主黨總統候選人

【KTSF】

競逐民主黨總統提名的佛蒙特州聯邦參議員參德斯,週三宣布退選,這代表前總統拜登如無意外,將會代表民主黨在11月總統大選,挑戰競逐連任的特朗普總統。

78歲的桑德斯雖然得到進步派選民的堅定支持,但其富社會主義色彩的政綱能否在大選中獲得選民的支持,一直是政壇關注的焦點。

在2016年民主黨初選中,他成為希拉莉的勁敵,贏下22個州,他今年捲土重來,同樣獲得不少年輕選民的支持,競選籌款雖然只依賴網民的捐款,但也成績不俗,他這次參選獲得不少拉美裔選民的支持,但非裔選民的支持率卻不高。

在今年初,桑德斯一度氣勢如虹,在艾奧瓦州和新罕布什爾州大勝,之後再在內華達州輕易勝出,但在南卡羅萊納州初選拜登勝出,後者乘著這股氣勢出戰超級星期二,在14個州勝出10個州.

之後,民主黨不少重量級人馬開始表態支持拜登參選,之後,桑德斯在密歇根州再度落敗,該州對桑德斯非常關鍵,他2016年曾在該州擊敗希拉莉,今年亦在這裏積極拉票,但最後仍敗北。

接著在密蘇里州、密西西比州與艾達荷州,桑德斯也未能取勝,拜登在民主黨初選似已穩操勝券。

