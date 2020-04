【KTSF】

加州州長紐森表示,在新型肺炎疫情期間,加州將會動用接近10億元,每月購買多達2億個口罩應對疫情,這些口罩是在海外製造。

紐森週二接受MSNBC時事評論節目主持人Rachel Maddow時說,州政府已與多個非牟利組織和一個總部位於加州的製造商簽約,訂購這些口罩,納稅人先付4.95億元,餘款會在口罩運抵後支付。

紐森估計,這批口罩估計會耗資9.9億元。

在新型肺炎疫情致口罩短缺下,加州等多個州在訂購口罩上都面臨困難。

