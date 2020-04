紐約州再有730多人死於新型肺炎 創單日新高

【有線新聞】

美國累計逾40萬人確診新型肺炎,逾13,000人死亡,疫情最嚴重的紐約州再多逾730人死亡,創單日新高,有統計數字顯示非裔的死亡率明顯偏高。

紐約單日死亡人數創新高,州長科莫說,每一個數字背後都代表一個家庭,明白民眾失去家人的傷痛,但亦指出死亡人數是滯後數據,可能反映疫情開始紓緩。

科莫說:「這些人是疫情高峰時進院的他們未能治癒,他們需要依靠呼吸機,越長時間使用呼吸機,能夠脫下呼吸機的機會越小。」

科莫亦展示住院人數增幅,見到近日有紓緩趨勢,更指出可能在不久後到達高峰,但他強調民眾必須,繼續保持社交距離。

美國的死亡人數,在短短6星期內由零增加至過萬,統計數字顯示,非裔的死亡率明顯偏高。

有相關統計的州分不多,以芝加哥為例,當地非裔人口佔三成,但確診死亡人數有七成是非裔,路易斯安那州的情況也是類似。

分析認為,非裔本身有長期病患的比率較高,令他們較易染病,而非裔亦較多從事低收入工作,令他們在疫情爆發期間,仍要與人接觸,增加感染機會。

特朗普總統說留意到這個情況,會收集更多數據跟進,但暫時未有任何國內不同種族感染和死亡的官方數據,有律師和醫生聯署,要求政府公開相關數據,以確保大家獲得公平和適當治療。

