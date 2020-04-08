紐約州再有730多人死於新型肺炎 創單日新高

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美國累計逾40萬人確診新型肺炎，逾13,000人死亡，疫情最嚴重的紐約州再多逾730人死亡，創單日新高，有統計數字顯示非裔的死亡率明顯偏高。

紐約單日死亡人數創新高，州長科莫說，每一個數字背後都代表一個家庭，明白民眾失去家人的傷痛，但亦指出死亡人數是滯後數據，可能反映疫情開始紓緩。

科莫說：「這些人是疫情高峰時進院的他們未能治癒，他們需要依靠呼吸機，越長時間使用呼吸機，能夠脫下呼吸機的機會越小。」

科莫亦展示住院人數增幅，見到近日有紓緩趨勢，更指出可能在不久後到達高峰，但他強調民眾必須，繼續保持社交距離。

美國的死亡人數，在短短6星期內由零增加至過萬，統計數字顯示，非裔的死亡率明顯偏高。

有相關統計的州分不多，以芝加哥為例，當地非裔人口佔三成，但確診死亡人數有七成是非裔，路易斯安那州的情況也是類似。

分析認為，非裔本身有長期病患的比率較高，令他們較易染病，而非裔亦較多從事低收入工作，令他們在疫情爆發期間，仍要與人接觸，增加感染機會。

特朗普總統說留意到這個情況，會收集更多數據跟進，但暫時未有任何國內不同種族感染和死亡的官方數據，有律師和醫生聯署，要求政府公開相關數據，以確保大家獲得公平和適當治療。

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