灣區再有多間長者療養院爆集體感染新型肺炎

灣區多間護老中心和療養院發生新型肺炎集體感染個案,東灣Alameda縣衛生局通報,Hayward和Castro Valley兩間療養院都有多名院友和職員染疫。

The Mercury News報導指,位於Hayward市的Gateway療養院有21名院友確診,並且有20多名員工染疫,病者中有一人死亡。

療養院有49名院友入住,院方指正等待剩下的病毒檢測結果。

另外,在Castro Valley的East Bay Post-Acute Center療養院,有12名職工和9名院友染疫。

院方指,確診職工正在家隔離,有人出現輕微症狀,一名確診院友需要送院治療,情況穩定。

而在Contra Costa縣,位於Pleasant Hill市的Carlton長者中心有13人感染,當中4人是院友,9人是員工,有3人住院。

位於南灣聖荷西市的Canyon Spring Acute Care護老中心都有20人集體感染,早前發生集體感染的Orinda市長者中心,確診人數增加至49人,其中一人死亡。

