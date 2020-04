【KTSF】

疫情幾乎重創所有行業,快餐店也不例外,快餐連鎖店麥當勞(McDonald’s)的全球營業額大跌。

麥當勞公布3月全球同店銷售下跌超過22%,這個跌幅主要由國際業務急跌近35%拖累,其在法國、意大利、西班牙和英國的所有分店已經全面關閉。

雖然美國大部分的分店仍然營業,但上月個的同店銷售下跌13.4%。

