【有線新聞】

感染新型肺炎的英國首相約翰遜仍然在深切治療部留醫,情況穩定,要繼續吸氧氣、但毋須插喉,發言人指他對治療有反應,精神不錯。

在聖多馬醫院深切治療部留醫了兩晚,發言人指約翰遜情況穩定,仍要接受標準氧氣治療,可自行呼吸、毋須插喉。

發言人指,星期日晚入院的約翰遜對治療有反應,精神不錯、可以跟需要的人聯絡,他一直有遵照醫生指示,已暫時放低工作、專心休養。

除了約翰遜的病情,首相府發言人亦回應了外界關注的抗疫問題,重申政府正以有效措施,適時應對疫情,原定下星期檢討居家令的時間表沒變,民眾仍必須嚴格遵守居家令。

當局已為超過2萬個醫護人員及家屬進行新型冠狀病毒測試,防止疫情擴散,並積極從美國等地訂購呼吸機,應付病人需要。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。