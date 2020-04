駐舊金山中領館將向中國留學生發放防疫健康包（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

受到疫情影響,至今已有近20萬中國留學生從海外各地返回中國避疫,由於美國疫情持續升高,駐舊金山中領館將向中國留學生發放防疫健康包,另外,中國駐美大使館也展開未成年中國留學生搭乘臨時包機返國的詢問作業。

根據中國教育部數據,中國在海外的留學生仍有100多萬人,儘管大多數選擇留在當地,但對於少部分留下有困難而要回中國避疫的學生,將陸續以包機形式安排他們回國。

舊金山大學學生會組織負責人指出,該校的中國留學生多數選擇留在當地,以方便繼續就學。

舊金山大學中國學生學者聯誼會主席王銘浩說:「回國人數的話,因為我們沒有去統計人數,我們只是知道一個大概,就是回去的人數也不算特別的多,因為畢竟很多同學要考慮到學業方面的問題,畢竟回國的話,你要日夜顛倒去上那個網課,所以說很多同學就會有這樣的顧慮。」

中國外交部上週宣布,目前首要任務是向留在各地的留學生派發防疫用品的「健康包」,在灣區則由駐舊金山中領館負責統籌,透過領區內各校的中國留學生組織先登記人數,然後會從中國運送出健康包,給在學的中國留學人員。

健康包內有每人20個一次性的醫療口罩、一瓶消毒液或者一包消毒紙巾,還有病毒防控指南,與總領事王東華的慰問信。

王銘浩說:「現在我們是分步驟來做,現在是已經採購好所有的物資,正在往舊金山境內去發放,就是正在運輸的過程中間,但是因為還沒有到嘛,所以我們就現在開始統計,就是人數上面的一個問題,就是有哪些同學需要這個健康包,然後我們拿到這樣一個表格,到時候安排怎麼樣去發放。」

舊金山大學USF中國學生會表示,疫情剛開始他們就積極籌集防疫物資,至今已經發放3批共9萬個口罩,但由於留學生人數眾多,口罩等物資仍然緊缺,還在繼續籌集。

另一方面,中國駐美大使館週一發布公告,對於有意搭乘包機返回中國避疫的在美中國留學生展開摸底調查,不過包機僅限於年齡未滿18歲,而且沒有父母陪伴的中小學留學生,機票和回國隔離費用需自理,並自願承擔回國過程的風險。

回國後要接受相關規定檢疫,而且監護人或親友不得陪同上機,這項摸底調查登記作業已在週一晚6點截止。

