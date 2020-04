Facebook將撥1,500萬元資金助灣區小商業渡難關

【KTSF 古琳嘉報導】

社交網路公司Facebook計畫提供1,500萬元資金,幫助灣區的小商業,同時還將啟動一個電子禮物卡探索平台,幫助全美的餐館和公司。

Facebook在上個月宣布的一億元小商業救助金,當中將撥出1,500萬元,專門提供給灣區因為受新冠病毒肺炎疫情影響的公司和小商業,其中一半的資金,也就是5,000萬元會,專門保留給女性、少數族裔企業家,以及退伍軍人所經營的公司,商家可以到Facebook上搜尋small business grants program,看是否符合資格申請。

另外,Facebook全新的禮物卡平台,則提供全美的餐館和商業發售電子禮物卡,在居家抗疫令之下,讓顧客繼續光顧。

Facebook還啟動一系列線上籌款工具,允許商家們在其臉書專業發起個人化籌款活動,並提供商家在臉書頁面與消費者溝通,例如開設線上服務,提供關於送貨、取貨等資訊。

