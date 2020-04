【KTSF】

社交媒體巨頭Facebook推出新功能,來預測新型肺炎疫情。

這個新功能是Facebook通過收集人口流動性以及連通性的數據,和研究人員合作分析這些數據,來幫助預測新型肺炎出現的下一個地方。

CNN報導指,這個功能有助了解類似封城的各種抗疫措施的有效性,同時數據對公共衛生方面也起到作用。

另外,Facebook也表示,這個新功能沒有違反個人私隱政策,Google上週也有推出類似的功能。

