灣區4醫院開始臨床實驗研究Remdisivir治新型肺炎（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在灣區,有4家醫院開始臨床實驗,研究瑞德西韋(Remdisivir)是否能夠安全的用來治療新冠肺炎。

參與臨床試驗的4家灣區醫院是奧克蘭(屋崙)和舊金山的Kaiser Permanente醫療中心;史丹福醫院和Santa Rosa的Sutter區域醫院。

這些醫院是全球91個參與研究的醫療設施之一,而被選來參加試驗的新冠肺炎病人,必須出現中等至嚴重的症狀。

實驗中使用的150萬劑瑞德西韋,全部由Gilead藥廠捐出,瑞德西韋是由靜脈注射的方法,注入病人體內,公司表示要盡快的讓病人得到這個治療方式。

一些沒有參與臨床試驗,但同樣治療病人的灣區醫院,例如舊金山的CPMC醫院和聖荷西區域醫療中心,也都可以為症狀嚴重的病人申請緊急使用。

Kaiser醫院則表示,除了要找出新冠肺炎的療法之外,目前也在西雅圖的設施研究新冠病毒的疫苗。

灣區的一些生物科技公司如Genentech、Vir和Vaxart目前也在研究治療藥物。

