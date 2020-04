佛州4年級生遠距上課 螢幕竟出現色情片（視頻）

【KTSF 張馨藝報導】

一位佛羅里達州的母親稱,自己4年級的兒子在視頻課程,期間被色情影片打斷,對此她感到非常震驚。

視頻會議已經成為目前人們溝通的主要工具,像大多數孩子一樣,這位4年紀的男孩正在通過視頻,與班級上的其他同學們一起上課。

男孩母親Claudia Reyes說:「他登錄了課程,我當時正在洗碗,然後聽到了髒話,我不知道發生了什麼,問他是否在上課,還是在做其它的事情,他說他是在上課。」

該母親開始擔心孩子在做什麼,於是跑到兒子電腦前,卻看到了屏幕上正在播放色情影片,她立即用雙手遮住屏幕,不讓孩子看到,但是母親表示,她能看到班級上其他孩子的表情,他們看上去都非常震驚。

最近由於視頻會議騎劫經常發生,衍生出來一個詞叫Zoom Bombing,意思是黑客通過打斷網絡會議而發布不良信息。

Zoom表示,截止到今年3月份,ZOOM的用戶從去年的1,000萬上升至近2億,使他們更專注與解決大量湧入的人數,而缺乏精力去關注用戶隱私和安全問題。

Reyes說:「我覺得孩子們已經遭受了很多經歷,例如他們不得不呆在家,像這樣上課,再加上這種事情發生,真的是太瘋狂了!」

Zoom表示,有幾種防禦措施來保護視頻會議的安全和隱私,不要公開分享會議的鏈接,只允許受邀請的用戶帳號進入會議,一旦全部人員到齊後,鎖上會議室,以防止外人進入。

