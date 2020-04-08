佛州4年級生遠距上課 螢幕竟出現色情片（視頻）

【KTSF 張馨藝報導】

一位佛羅里達州的母親稱，自己4年級的兒子在視頻課程，期間被色情影片打斷，對此她感到非常震驚。

視頻會議已經成為目前人們溝通的主要工具，像大多數孩子一樣，這位4年紀的男孩正在通過視頻，與班級上的其他同學們一起上課。

男孩母親Claudia Reyes說：「他登錄了課程，我當時正在洗碗，然後聽到了髒話，我不知道發生了什麼，問他是否在上課，還是在做其它的事情，他說他是在上課。」

該母親開始擔心孩子在做什麼，於是跑到兒子電腦前，卻看到了屏幕上正在播放色情影片，她立即用雙手遮住屏幕，不讓孩子看到，但是母親表示，她能看到班級上其他孩子的表情，他們看上去都非常震驚。

最近由於視頻會議騎劫經常發生，衍生出來一個詞叫Zoom Bombing，意思是黑客通過打斷網絡會議而發布不良信息。

Zoom表示，截止到今年3月份，ZOOM的用戶從去年的1,000萬上升至近2億，使他們更專注與解決大量湧入的人數，而缺乏精力去關注用戶隱私和安全問題。

Reyes說：「我覺得孩子們已經遭受了很多經歷，例如他們不得不呆在家，像這樣上課，再加上這種事情發生，真的是太瘋狂了！」

Zoom表示，有幾種防禦措施來保護視頻會議的安全和隱私，不要公開分享會議的鏈接，只允許受邀請的用戶帳號進入會議，一旦全部人員到齊後，鎖上會議室，以防止外人進入。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。