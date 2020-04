【KTSF 郭柟報導】

灣區6個縣的校區宣佈今個學年不會恢復親身授課,但會推動網上授課。

Alameda、Contra Costa、Santa Clara、 Marin、San Mateo和舊金山近100萬個學生,在秋季之前不用上學,不過由下星期一開始,學校將啟用網上授課。

加州教育總監表示,為了配合教師實行網上授課,每星期會為教師在網上提供相關講座,希望盡快令他們適應網上教學。

另外,為了幫助低收入以及沒有互聯網服務的學生可以在網上上課,當局正盡力尋找並提供Chromebook等平板電腦給他們,又呼籲大家向學校捐贈手提或平板電腦,發電郵去[email protected],最後當局希望保證2020學年的學生可以準時畢業。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。