Zoom創辦人袁征談視訊會議前景及隱私安全問題（視頻）

KTSF 梁秋玉報導

最近火爆的網路視訊公司Zoom的創辦人及執行長袁征(Eric Yuan)週二晚應邀參加Asia Society舉行的網路視訊會議,並就外界關注的視訊會議技術,以及隱私安全問題做出回應。

袁征是來自中國山東的移民,之前曾在Cisco Webex網路視訊科技公司任職,當他發現Webex視訊平台有很多問題之後,就離開了公司,並於2011年自創新公司Zoom。

而美國爆發新冠病毒疫情以來,全美很多居民都在居家抗疫,不論是在家參與公司視訊會議,或是與朋友視訊聊天,Zoom儼然在疫情危機下,突然變成最火的視訊平台,袁征認為,視訊將是未來的溝通方式。

袁征說:「視訊是一種新的聲音,不管你在哪裡,使用那種設備,只要點擊一下連結,大家就能透過視訊聯繫,而且我認為,這對氣候變化也有好處,這次(新冠病毒)危機將改變我們工作和生活方式,而這個科技已達到了。」

袁征預測,即使在新冠病毒疫情過後,仍會有許多公司將繼續採取在家工作的模式。

袁征還認為,雖然目前視訊科技,仍不能與面對面接觸有同樣感受,但是15或20年後的科技發展,也許可以實現這個目標。

另外,他也期待解決視訊的語言溝通障礙,做到同步翻譯。

袁征說:「我們需要如同步語言翻譯技術,你不需要學習外國語言,想像你只說一種語言,其他人不懂其他人的語言,利用人工智能做到同步語言翻譯,我認為這是未來發展,但要許多年才能實現,但我們正在努力朝此發展。」

袁征透露,新冠病毒危機令Zoom火爆,但同時也給公司帶來一個又一個危機,包括技術支援、公關危機,以及個人隱私安全危機等,令他連續數日不能安枕入睡。

袁征說:「這是美國夢,不容易,但我覺得只要不放棄,繼續努力工作,保持謙卑,都會好的。」

袁征說,他們正加倍努力重視客戶的隱私和安全。

袁征說:「我認為你要開放和樂觀,否則當你不覺得有危險,不覺得有問題,你就不能進步。」

