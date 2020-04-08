Zoom創辦人袁征談視訊會議前景及隱私安全問題（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

最近火爆的網路視訊公司Zoom的創辦人及執行長袁征（Eric Yuan）週二晚應邀參加Asia Society舉行的網路視訊會議，並就外界關注的視訊會議技術，以及隱私安全問題做出回應。

袁征是來自中國山東的移民，之前曾在Cisco Webex網路視訊科技公司任職，當他發現Webex視訊平台有很多問題之後，就離開了公司，並於2011年自創新公司Zoom。

而美國爆發新冠病毒疫情以來，全美很多居民都在居家抗疫，不論是在家參與公司視訊會議，或是與朋友視訊聊天，Zoom儼然在疫情危機下，突然變成最火的視訊平台，袁征認為，視訊將是未來的溝通方式。

袁征說：「視訊是一種新的聲音，不管你在哪裡，使用那種設備，只要點擊一下連結，大家就能透過視訊聯繫，而且我認為，這對氣候變化也有好處，這次（新冠病毒）危機將改變我們工作和生活方式，而這個科技已達到了。」

袁征預測，即使在新冠病毒疫情過後，仍會有許多公司將繼續採取在家工作的模式。

袁征還認為，雖然目前視訊科技，仍不能與面對面接觸有同樣感受，但是15或20年後的科技發展，也許可以實現這個目標。

另外，他也期待解決視訊的語言溝通障礙，做到同步翻譯。

袁征說：「我們需要如同步語言翻譯技術，你不需要學習外國語言，想像你只說一種語言，其他人不懂其他人的語言，利用人工智能做到同步語言翻譯，我認為這是未來發展，但要許多年才能實現，但我們正在努力朝此發展。」

袁征透露，新冠病毒危機令Zoom火爆，但同時也給公司帶來一個又一個危機，包括技術支援、公關危機，以及個人隱私安全危機等，令他連續數日不能安枕入睡。

袁征說：「這是美國夢，不容易，但我覺得只要不放棄，繼續努力工作，保持謙卑，都會好的。」

袁征說，他們正加倍努力重視客戶的隱私和安全。

袁征說：「我認為你要開放和樂觀，否則當你不覺得有危險，不覺得有問題，你就不能進步。」

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