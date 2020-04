武漢週三凌晨解封 結束76日封城

【有線新聞】

武漢當地時間週三凌晨解封,結束76日封城,預計週三會有逾5萬人坐火車離開,大約四成會前往珠三角地區。

在京港澳高速武漢西收費站,車輛陸續離開武漢,工作人員在場戒備。首批離開武漢的包括一名居住恩施市的女子,她早前來武漢上班,現在才能回家。

記者說:「回家還要經過6小時,選擇這個時候、深夜,第一時間出行是為甚麼?為甚麼不願意等到明天早上?」

女子回答說:「就是感覺如果等到明天的話,感覺可能車多人多、擁擠。」

而在武漢市內,多幢建築物亮燈。湖北省政府要求各地繼續強化社區管控,嚴格管理進出人員如非必要,「不出小區、不出市、不出省」,出入公共場所佩戴口罩,各類場所要嚴格實施體溫檢測,登記進出、流量控制,全省學校繼續延期開學。

武漢解封首日會有270多班列車開往上海、深圳等地,鐵路部門估計有5萬多人乘火車離開武漢,其中四成前往珠三角地區。

武漢累計有5萬多人確診新型肺炎,逾2,500人死亡,專家估計當地無症狀感染者人數約有1至2萬。

