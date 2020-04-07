威州疫情下舉行初選 有選民投訴沒收到郵寄選票

【KTSF 江良慧報導】

威斯康辛州週二舉行民主黨初選，是自從全國大部分州分都頒布居家抗疫令後，首個舉行有選民親自投票的重要選舉的州分，不少票站外都有等候投票的選民排長龍，很多人投訴沒有收到所申請的郵寄選票。

威斯康辛州舉行民主黨總統初選，根據選前的民調，拜登大幅領先桑德斯，由於擔心疫情，當地很多投票站都關閉。

而一些像密爾沃基的大城市，也只有5個投票站，結果就是票站外都有很長的人龍等候入內投票。

在票站外有人就手持標語，抗議不押後投票，除了危及置身等候隊伍的人外，也危及民主，有駕駛人士也在車上貼上要求押後選舉的標語。

威斯康辛州的民主黨人要求延長郵遞投票時限，甚至想要押後選舉，不過共和黨告上法庭並獲勝訴，結果就是民主黨人的投票率必定不高。

週二的選票上也要關係到州最高法院一個重要席位。

在威州各地，不少選民投訴從來沒有收到郵寄選票，官方數字顯示，有128萬選民申請郵寄選票，選務局寄出127萬份。

截至週二早上為止，已經收回86萬份選票，不過有民主黨議員就表示，選區內數以百計甚至數以千計的選民，都沒有收到郵寄選票，他們被迫要抉擇是否要冒著感染或傳播病毒的風險都去投票。

在密爾沃基，有精神科醫生就表示，他沒有收到郵寄投票，但由於擔心會傳染家人、病人和自己的職員，所以他不會親自去投票。

當地票站會在晚上時間9時關閉，但根據一個聯邦法庭裁決，職員在4月13日前都不能公佈點票結果。

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