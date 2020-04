威州疫情下舉行初選 有選民投訴沒收到郵寄選票

【KTSF 江良慧報導】

威斯康辛州週二舉行民主黨初選,是自從全國大部分州分都頒布居家抗疫令後,首個舉行有選民親自投票的重要選舉的州分,不少票站外都有等候投票的選民排長龍,很多人投訴沒有收到所申請的郵寄選票。

威斯康辛州舉行民主黨總統初選,根據選前的民調,拜登大幅領先桑德斯,由於擔心疫情,當地很多投票站都關閉。

而一些像密爾沃基的大城市,也只有5個投票站,結果就是票站外都有很長的人龍等候入內投票。

在票站外有人就手持標語,抗議不押後投票,除了危及置身等候隊伍的人外,也危及民主,有駕駛人士也在車上貼上要求押後選舉的標語。

威斯康辛州的民主黨人要求延長郵遞投票時限,甚至想要押後選舉,不過共和黨告上法庭並獲勝訴,結果就是民主黨人的投票率必定不高。

週二的選票上也要關係到州最高法院一個重要席位。

在威州各地,不少選民投訴從來沒有收到郵寄選票,官方數字顯示,有128萬選民申請郵寄選票,選務局寄出127萬份。

截至週二早上為止,已經收回86萬份選票,不過有民主黨議員就表示,選區內數以百計甚至數以千計的選民,都沒有收到郵寄選票,他們被迫要抉擇是否要冒著感染或傳播病毒的風險都去投票。

在密爾沃基,有精神科醫生就表示,他沒有收到郵寄投票,但由於擔心會傳染家人、病人和自己的職員,所以他不會親自去投票。

當地票站會在晚上時間9時關閉,但根據一個聯邦法庭裁決,職員在4月13日前都不能公佈點票結果。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。