世衛建議各國只要求個別地區民眾戴口罩

【有線新聞】

世衛支持有國家要求民眾佩戴口罩外出的措施,但建議國家考慮只要求在某些個別地區的國民才佩戴口罩,以騰出醫療用口罩供醫護使用。

新型肺炎在全球蔓延,如何阻截是一大難題,隨著多個國家和地區陸續建議民眾外出時要佩戴口罩,世衛關注民眾購入更多口罩,可能引致醫療用口罩短缺,令醫護人員置身危險中,決定發布新指引。

建議那些有要求民眾佩戴口罩的國家,可以考慮只是在某些個別地區,例如在缺水或居住環境狹窄的地方,民眾難以透過洗手或保持社交距離防疫才佩戴口罩,同時要教導他們如何正確佩戴。

世衛說正在一直評估佩戴醫療及一般口罩對預防新型肺炎的效用,仍然維持在一般情況下,有病的人才需要佩戴口罩的建議。

世衛總幹事譚德塞指:「沒有對與錯,也沒有「銀色子彈」。口罩本身不能阻止大流行,各國必須繼續尋找、測試、隔離和治療每一宗個案,並追蹤每一名接觸者。佩戴口罩與否,我們有很多已經驗證的事情可以做,以保護自己和其他人。」

至於新型肺炎如何傳播,世衛亦有新發現,專家指按照報告,病毒傳播除了主要來自有症狀的患者,患者在症狀出現前一至三天仍然可以透過飛沫將病毒傳給其他人,目前爆發模式顯示正在存在大量無法識別的病毒傳播,推斷可能有更多人不知不覺受到感染。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。