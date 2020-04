網上視像會議和虛擬課堂或未能保障私隱

【KTSF 江良慧報導】

目前在美國有數以千萬計的人都留在家中上網上學或者上班,但這些網上視像會議和虛擬課堂,卻並非想像那麼能保障私隱。

新型肺炎爆發前,可能大家從未聽過像Cisco Webex或者Zoom這類程式,但今時今日,數以千萬計的人都有下載,並使用來保持聯絡,不過聯邦調查局(FBI)就警告美國人要小心,視像會議被騎劫。

所謂騎劫視像會議,是黑客會竊聽或騎劫會議,從中散播不當訊息、圖片或惡意軟件。

要避免騎劫就要做好保護措施,首先是確保會議或者課堂不是公開,要求會議密碼,或者部分程式一樣使用等候室,控制誰可以進入會議。

不要把參與視像會議的連結公開分享,絕對不要上載到社交網,應該直接私下發送給指定的人,管理分享屏幕選項,有部分程式只容許主持人控制屏幕版面,還有要確保程式是最新的。

有部分公司已經加強保安措施,假如不幸成為騎劫視像會議受害人,請立即向FBI網上罪行投訴中心舉報。

另外,因為疫情使用率大增,從而股價也急升的網上會議軟件Zoom,再度被揭發有網絡安全隱憂。

Zoom證實近日發生資料被傳送到中國伺服器,不過Zoom解釋,這是因應近日連線需求大增,伺服器流量調配產生設定錯誤才會導致這個狀況,並非常態,但Zoom發言人並沒有具體指出受影響的用戶人數。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。