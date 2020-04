美國未來兩週疫情或如珍珠港911事件般慘烈（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯邦官員說,未來兩星期,美國將要面對疫情的高峰期,情況有如當年珍珠港事件和911事件的慘烈景況,當中包括嚴重短缺醫療物資和醫護人手。

雖然紐約州和新澤西州的疫情似乎有穩定的跡象,但聯邦衛生官員指,未來的星期,全美的疫情正進入高峰期,目前全國染疫死亡人數已經突破一萬人,就快追上意大利和西班牙。

白宮抗疫小組說,醫院病床、深切治療部(ICU)和死亡人數將會達到頂峰,尤其是紐約、新澤西、康涅狄格州以及底特律市,醫療物資短缺特別嚴重。

紐約市長白思豪說:「本月額外急需4.5萬名醫療人員,不斷增加人手應付這危機。」

紐約市長白思豪說,紐約市最大的挑戰就是,嚴重短缺醫療物資和醫護人手,今個月就急需額外4.5萬名醫療人員,紐約市至今有超過3,100人染疫死亡,當局要臨時開闢一個公園埋葬染疫的死者。

全美超過九成人口生活在居家抗疫令下,至今仍有8個州還未實施這個抗疫措施。

白宮的醫療專家估計,就算各個州遵從實施居家抗疫措施,這個疫症大爆發可能會導致在美國有10萬至24萬人死亡。

