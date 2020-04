特朗普記者會上問鳳凰衛視記者是否為中國工作

【有線新聞】

美國逾36萬人確診新型肺炎,11,000多人死亡。美軍派出支援抗疫的醫療艦,都有病人確診,特朗普總統在防疫記者會上,詢問鳳凰衛視記者是否為中國工作。

特朗普在例行防疫記者會接受鳳凰衛視女記者提問,對方先提及中國企業向美國捐贈大批醫療物資,特朗普指這似聲明多於提問。

記者再問特朗普是否會與中國聯手抗疫,特朗普稱兩國剛簽署貿易協議,記者再追問特朗普會否與中國合作。

特朗普:「你為誰工作?中國? 」記者說不是:「我是香港鳳凰衛視。」

特朗普:「誰持有,中國?由國家擁有?」

記者:「基地在香港,是私營機構。」

特朗普:「很好。」

特朗普之後說,幾個月會給她答案,因為現時是中國幫助美國的時候,但不幫亦無所謂。

美國政府與製造商3M達成協議,3M每月會額外向美國供應5500萬個N95口罩。至於幾個疫情嚴重地區,紐約、加州、路易斯安那等州疫情紓緩,其中紐約感染率、入院人數和重症病人都減少,相信保持社交距離措施奏效,但州長科莫形容疫情仍然處於高水平,會延長紐約州「居家令」至月底。

停泊在紐約的海軍醫療艦「安慰號」及加州的「仁慈號」先後有病人確診,當局會讓兩艘醫療艦接收新型肺炎患者。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。