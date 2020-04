特朗普公開批評世衛似乎「非常偏向中國」

【KTSF】

特朗普總統週二在白宮舉行的防疫例行記者會上,公開批評世界衛生組織,一度聲稱他會中止向世衛撥款,後來才改口說他並非說要這樣做。

美國的新型肺炎疫情尚未受控,特朗普週二出席例行記者會時,話題聚焦在世衛上,他首先說要中止對世衛撥款,但當被問及在全球面對疫情危機之際,這時中止撥款是否正確時機時,特朗普改口說,他只是在考慮未來是否應這樣做。

特朗普亦批評世衛完全錯估疫情,並聲稱該組織似乎「非常偏向中國」。

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020